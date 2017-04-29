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14 поліцейських загинули в Мосулі в результаті теракту

Бойовики захопили дві будівлі поліцейського управління
Бойовики ДЕАШ організували теракт на заході Мосула (Ірак), жертвами якого стали 14 співробітників поліції, 20 отримали поранення.
14 поліцейських загинули в Мосулі в результаті теракту Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на співробітника Федеральної поліції лейтенанта Харіса Казіма.

За його словами, 6 терористів-смертників терористичної організації ДЕАШ організували теракт в поліцейській дільниці в районі Баб ат-Туб на заході Мосула.

Бойовики захопили дві будівлі поліцейського управління.

Пізніше ці будівлі були знищені в результаті авіаудару, під час якого було вбито 17 терористів.

Нагадаємо, бойовики "Ісламської держави" 23 квітня обстріляли конвой іракських сил безпеки, внаслідок чого загинули 10 солдатів та прикордонників. Поранення отримали 20 людей.

Раніше на південь від Мосула в результаті нападу загинули троє іракських поліцейських.

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29 04 2017 22:00
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