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14-річна мати викинула свою новонароджену дитину з п'ятого поверху

За словами правоохоронців, дівчина виховувалася в благополучній родині
У Козятині Вінницької області 14-річна дівчина народила дитину і викинула її з вікна своєї квартири на п'ятому поверсі. Дитина загинула.
14-річна мати викинула свою новонароджену дитину з п Фото: bdzhola.com

Близько 5 години ранку 28 січня до гінекологічного відділення районної лікарні батьки привезли закривавлену 14-річну дівчину, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. За інформацією медпрацівників, у неї виникла кровотеча після того, як вона народила дитину. Медики одразу зателефонували до поліції. 

Поліцейські з'ясували, що вночі дівчинка вдома у своїй кімнаті народила дитину і викинула її з вікна п'ятого поверху. Згодом, коли її стан погіршився внаслідок кровотечі, батьки викликали швидку допомогу. За словами батьків, вони дізналися про те, що їхня дочка народила, лише в лікарні. Тіло мертвої новонародженої дитини знайшли біля будинку.

Порушено справу за ст. 117 КК України "Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини". Дівчині загрожує до 5 років позбавлення волі.

За словами начальника Козятинського відділення поліції Олега Швеця, дівчинка виховувалася в благополучній родині. Поліція з'ясовує всі обставини загибелі  дитини. 

Нагадаємо, у червні на околиці Харкова під мостом була знайдена покинута новонароджена дівчинка.

У травні патрульні Києва врятували новонароджену в кущах дитину. Мати немовляти зізналася, що п'є вже 12 років.

У вересні в Черкасах на території парку виявили згорток з мертвим немовлям.

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28 01 2017 21:43
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