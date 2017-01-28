14-річна мати викинула свою новонароджену дитину з п'ятого поверху
Близько 5 години ранку 28 січня до гінекологічного відділення районної лікарні батьки привезли закривавлену 14-річну дівчину, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. За інформацією медпрацівників, у неї виникла кровотеча після того, як вона народила дитину. Медики одразу зателефонували до поліції.
Поліцейські з'ясували, що вночі дівчинка вдома у своїй кімнаті народила дитину і викинула її з вікна п'ятого поверху. Згодом, коли її стан погіршився внаслідок кровотечі, батьки викликали швидку допомогу. За словами батьків, вони дізналися про те, що їхня дочка народила, лише в лікарні. Тіло мертвої новонародженої дитини знайшли біля будинку.
Порушено справу за ст. 117 КК України "Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини". Дівчині загрожує до 5 років позбавлення волі.
За словами начальника Козятинського відділення поліції Олега Швеця, дівчинка виховувалася в благополучній родині. Поліція з'ясовує всі обставини загибелі дитини.
Нагадаємо, у червні на околиці Харкова під мостом була знайдена покинута новонароджена дівчинка.
У травні патрульні Києва врятували новонароджену в кущах дитину. Мати немовляти зізналася, що п'є вже 12 років.
У вересні в Черкасах на території парку виявили згорток з мертвим немовлям.
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