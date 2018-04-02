СПОРТ НОВИНИУкраїнка Анастасія Архипова здобула впевнену перемогу на міжнародному турнірі Mentor Torun Cup, який відбувся в польському місті Торунь.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
14-річна українка перемогла на міжнародному турнірі з фігурного катання у Польщі
Успішно виступила і українська юніорська пара Марія Голубцова/Кирило Білобров, які посіли друге місце в змаганнях танцювальних дуетів
Фото: ufsf.com.ua
Архипова в загальному набарала 144,35 балів, що на 20 балів більше, ніж у француженки Леа Сарни, яка посіла друге місце. Цікаво, що після короткої програми українка програвала 0,79 бала, пиовідомляє "Новое время".
Успішно виступила і українська юніорська пара Марія Голубцова/Кирило Білобров, які посіли друге місце в змаганнях танцювальних дуетів, набравши 129,97 балів.
Нагадаємо, Олександра Назарова і Максим Нікітін стали переможцями змагань із фігурного катання на зимовій Всесвітній Універсіаді в Алмати у лютому минулого року.
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04 02 2018 16:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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