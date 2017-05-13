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14-річна українська тенісистка виграла перший в своїй кар'єрі турнір серед дорослих

Тенісистка перемогла на змаганнях в угорському Дунакесі
В Угорщині завершився фінальний матч тенісного турніру XIXO Open Dunakeszi (призовий фонд – 25 тисяч доларів США), де українка Марта Костюк обіграла Бернарду Перу з США.
14-річна українська тенісистка виграла перший в своїй кар Фото: btu.org.ua

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу.

Гра, яка тривала 1 год. 11 хв., завершилася з рахунком 6:4, 6:3. За цей час українська спортсменка виконала 3 ейси, зробила 2 подвійні помилки, подала 51,9% точних перших подач і реалізувала 3 з 6 брейк-поінтів.

Українка виграла 61 розіграш м'яча проти 49 у суперниці.

Це був перший турнір серед дорослих для 14-річної спортсменки, де вона зуміла дійти до фіналу і виграла титул.

Нагадаємо, 17-річна українська тенісистка Катерина Завацька стала найкращою на турнірі ITF у Больє-сюр-Мер.

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13 05 2017 20:40
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