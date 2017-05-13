СПОРТ НОВИНИВ Угорщині завершився фінальний матч тенісного турніру XIXO Open Dunakeszi (призовий фонд – 25 тисяч доларів США), де українка Марта Костюк обіграла Бернарду Перу з США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
14-річна українська тенісистка виграла перший в своїй кар'єрі турнір серед дорослих
Тенісистка перемогла на змаганнях в угорському Дунакесі
Фото: btu.org.ua
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу.
Гра, яка тривала 1 год. 11 хв., завершилася з рахунком 6:4, 6:3. За цей час українська спортсменка виконала 3 ейси, зробила 2 подвійні помилки, подала 51,9% точних перших подач і реалізувала 3 з 6 брейк-поінтів.
Українка виграла 61 розіграш м'яча проти 49 у суперниці.
Це був перший турнір серед дорослих для 14-річної спортсменки, де вона зуміла дійти до фіналу і виграла титул.
Нагадаємо, 17-річна українська тенісистка Катерина Завацька стала найкращою на турнірі ITF у Больє-сюр-Мер.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 05 2017 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф