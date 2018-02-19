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1500 поліцейських постраждали на акціях протесту 2017 року

Під час 700 масових заходів були сутички з правоохоронцями
У 2017-2018 роках в Україні пройшли майже 70 тисяч масових заходів, понад 700 із яких закінчилися сутичками зі співробітниками поліції.
1500 поліцейських постраждали на акціях протесту 2017 року Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Тільки за минулий рік під час забезпечення безпеки учасників таких масових заходів постраждали майже 1,5 тисячі поліцейських", - повідомляють на сайті Нацполіції.

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обурений м'яким покаранням для Олександра Федорченка, який 15 лютого завдав вогнепального поранення співробітникові поліції біля Солом'янського суду. Він вважає, що його не можна було відпускати на поруки народних депутатів, і пригрозив зняти охорону з судів.

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19 02 2018 15:22
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