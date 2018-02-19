CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ 2017-2018 роках в Україні пройшли майже 70 тисяч масових заходів, понад 700 із яких закінчилися сутичками зі співробітниками поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
1500 поліцейських постраждали на акціях протесту 2017 року
Під час 700 масових заходів були сутички з правоохоронцями
Фото: kyiv.npu.gov.ua
"Тільки за минулий рік під час забезпечення безпеки учасників таких масових заходів постраждали майже 1,5 тисячі поліцейських", - повідомляють на сайті Нацполіції.
Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обурений м'яким покаранням для Олександра Федорченка, який 15 лютого завдав вогнепального поранення співробітникові поліції біля Солом'янського суду. Він вважає, що його не можна було відпускати на поруки народних депутатів, і пригрозив зняти охорону з судів.
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19 02 2018 15:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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