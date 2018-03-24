НОВИНИВчора, 23 березня, на пункті пропуску "Смільниця" у Львівській області прикордонники виявили велику партію незаконно добутого бурштину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
150 кг бурштину намагався перевезти українець через кордон з Польщею
Чоловік сховав каміння в подвійній стелі і саморобному люку над водійським сидінням
Фото:facebook.com/DPSUkraine
"Прикордонно-митна оглядова група виявила приховані камені в подвійній стелі і саморобному люку над сидінням водія", - повідомляє Державна прикордонна служба.
В автомобілі знайшли 17 поліетиленових пакетів з бурштином, всього близько 150 кг каменів різних відтінків і розмірів.
Фото: facebook.com/DPSUkraine
За кермом мікроавтобуса Мерседес був житель Львівської області. Вартість вилучених каменів встановлюють експерти.
Нагадаємо, в Рівненській області з початку роботи оперативного штабу зареєстровано 1600 фактів незаконного видобутку бурштину-сирцю.
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24 03 2018 15:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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