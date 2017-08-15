150 українських військових перебувають під вартою за вчинення тяжких злочинів, - ГПУ

Стосовно 150 українським військовослужбовцям, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини, обрано запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

Велика частина поміщених під варту військовослужбовців вчинили умисні вбивства і навмисно нанесли тяжкі тілесні ушкодження.

"У переважній більшості такий запобіжний захід застосовано стосовно військовослужбовців, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи. Зокрема, це умисні вбивства, у т.ч. скоєні за попередньою змовою, способом небезпечним для життя багатьох осіб, пов’язані з позбавленням волі, корисним мотивом, умисні тяжкі тілесні ушкодження тощо", - йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

На даний момент суд розглядає справи 116 поміщених під варту військовослужбовців. Їм загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

У ГПУ також зазначили, що понад 50 військовослужбовців утримуватися під вартою за дрібні злочини і правопорушення - ухилення від проходження військової служби, дезертирство, збут зброї, вчинення розбоїв та грабежів. Вони можуть потрапити за ґрати на строк від 3 до 7 років.

Як повідомляв iPress.ua, за результатами розслідування російського вторгнення РФ в Україну, загалом на цей час до кримінальної відповідальності притягнуто 89 осіб, серед яких 43 громадяни РФ.