150 українських військових перебувають під вартою за вчинення тяжких злочинів, - ГПУ
Велика частина поміщених під варту військовослужбовців вчинили умисні вбивства і навмисно нанесли тяжкі тілесні ушкодження.
"У переважній більшості такий запобіжний захід застосовано стосовно військовослужбовців, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи. Зокрема, це умисні вбивства, у т.ч. скоєні за попередньою змовою, способом небезпечним для життя багатьох осіб, пов’язані з позбавленням волі, корисним мотивом, умисні тяжкі тілесні ушкодження тощо", - йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.
На даний момент суд розглядає справи 116 поміщених під варту військовослужбовців. Їм загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років.
У ГПУ також зазначили, що понад 50 військовослужбовців утримуватися під вартою за дрібні злочини і правопорушення - ухилення від проходження військової служби, дезертирство, збут зброї, вчинення розбоїв та грабежів. Вони можуть потрапити за ґрати на строк від 3 до 7 років.
Як повідомляв iPress.ua, за результатами розслідування російського вторгнення РФ в Україну, загалом на цей час до кримінальної відповідальності притягнуто 89 осіб, серед яких 43 громадяни РФ.
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