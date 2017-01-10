152 українських військових судять за скоєння тяжких злочинів у зоні АТО, – Матіос

За тяжкі і особливо тяжкі злочини, скоєні в зоні проведення АТО, судять 152 військовослужбовців ЗСУ.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"По злочинах військовослужбовців зараз заарештовано і перебуває під вартою 152 військових ЗСУ, вони арештовані за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів", – сказав Матіос.

Він уточнив, що мова йде про вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Крім того, за його словами є три випадки зґвалтувань.

"Всі злочини, про які я говорив, тяжкі і особливо тяжкі – вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, левова їх частина була вчинена у стадії алкогольного сп’яніння, це як по відношенню до свого спів-військовослужбовця, так і по відношенню до цивільних", – додав Матіос.