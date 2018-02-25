15 громадянок Туреччини стратять в Іраку за зв'язок з терористами

Ще одну громадянку Туреччини засудили до довічного ув'язнення

В Іраку суд присудив стратити через повішення 15 турецьких жінок за причетність до терористичного угруповання "Ісламська держава".

Крім того, ухвалене в неділю, 25 лютого, рішення суду передбачає довічне ув'язнення для ще однієї громадянки Туреччини, повідомив речник судових органів, пише DW.

За словами іракського чиновника, підсудні визнали свою провину.

Під час судових слухань та оголошення вироку чотирьох засуджених жінок супроводжували їхні малолітні діти.

Вік засуджених від 20 до 50 років.

Усі вони нелегально потрапили на територію Іраку, де їхні чоловіки воювали на боці самопроголошеного в окремих районах Сирії та Іраку "халіфату" ісламістів.

Одна із засуджених визнала, що брала участь у бойових діях на боці ісламістів проти іракських урядових сил.

Водночас речник Ради правосуддя Іраку заявив, що жінки мають місяць на подання апеляції.

Загалом в Іраку було затримано близько 560 жінок та 600 дітей, яких вважають джихадистами або родичами тих, кого підозрюють у членстві в терористичному угрупованні.

Нагадаємо, у січні цього року іракський суд засудив до страти через повішення німецьку громадянку марокканського походження, яка допомагала бойовикам "Ісламської держави".