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15 російських бойовиків загинуло у боях під Авдіївкою, - розвідка

Командування полку навмисно приховує інформацію з метою недопущення зниження морально-психологічного стану у бойовиків
Під час боїв у промисловій зоні Авдіївки вбито 15 військових ЗС РФ і поранено – 24.
15 російських бойовиків загинуло у боях під Авдіївкою, - розвідка Фото:unian

"З 29 січня ц.р. відмічається загострення ситуації в районі промислової зони АВДІЇВКА. Внаслідок ударів у відповідь сил АТО втрати противника склали: вбито – 15 (14 – зі складу 11 окремого мотострілецького полку /МАКІЇВКА/, один – зі складу 100 окремої мотострілецької бригади /ДОНЕЦЬК/ 1 АК ЗС РФ); поранено – 24 (11 – зі складу 11 окремого мотострілецького полку)", - повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Серед вбитих зі складу 11 окремого мотострілецького полку під час бойових дій у промзоні Авдіївки – військовий злочинець, командир стрілецького батальйону БАЛАКАЙ Іван Андрійович (позивний "Грек").

Фото:pravda.com.ua

Зважаючи на значні втрати серед особового складу 11 окремого мотострілецького полку, командування полку навмисно приховує інформацію з метою недопущення зниження морально-психологічного стану у підпорядкованих підрозділах окупаційних військ.

Нагадаємо, у Луганській області троє російських найманців під час втечі з бойових позицій російських окупаційних військ розстріляли російського офіцера.

Відзначимо, що за даними української розвідки, командування російсько-терористичних військ на Донбасі пообіцяло з січня 2017 року виплачувати найманцям 9 тис рублів (4161 грн) у місяць за несення служби на передових позиціях і участь в зіткненнях з особовим складом сил АТО.
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30 01 2017 13:12
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