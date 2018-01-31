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15-річна тенісистка отримала виклик в збірну України

Збірна України виступить в експериментальному складі, а Костюк буде її лідером
15-річна Марта Костюк дебютує за збірну України з тенісу.
15-річна тенісистка отримала виклик в збірну України Фото: facebook.com/olympicua

Про це повідомляє офіційний Твіттер Кубка Федерації.

15-річна українська тенісистка Марта Костюк, стала сенсацією на Відкритому чемпіонаті Австралії, виступить в ролі лідера збірної України в матчі Кубка Федерації проти Австралії.

Матчі пройдуть 10-11 лютого на трав'яних кортах в Канберрі, Австралія.

Збірна України виступить в експериментальному складі - разом із Костюк українську збірну представлять Надія Кіченок, Людмила Кіченок і Дарина Лопатецька. При цьому, Костюк є самою високорейтинговою тенісисткою в українській команді (243 місце в рейтингу WTA).

На Australian Open Марта Костюк дійшла до 1/16 фіналу, поступившись іншій українці Еліні Світоліній.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Марта Костюк піднялася в юніорському рейтингу ITF на одну сходинку, зайнявши другу позицію.

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31 01 2018 21:51
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