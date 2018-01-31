15-річна тенісистка отримала виклик в збірну України
Про це повідомляє офіційний Твіттер Кубка Федерації.
15-річна українська тенісистка Марта Костюк, стала сенсацією на Відкритому чемпіонаті Австралії, виступить в ролі лідера збірної України в матчі Кубка Федерації проти Австралії.
Матчі пройдуть 10-11 лютого на трав'яних кортах в Канберрі, Австралія.
Збірна України виступить в експериментальному складі - разом із Костюк українську збірну представлять Надія Кіченок, Людмила Кіченок і Дарина Лопатецька. При цьому, Костюк є самою високорейтинговою тенісисткою в українській команді (243 місце в рейтингу WTA).
На Australian Open Марта Костюк дійшла до 1/16 фіналу, поступившись іншій українці Еліні Світоліній.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Марта Костюк піднялася в юніорському рейтингу ITF на одну сходинку, зайнявши другу позицію.
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