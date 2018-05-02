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15-річна українка Костюк піднялася на 58 місць у світовому рейтингу WTA

Костюк вперше в кар'єрі піднялася у топ-200 рейтингу WTA
15-річна українка Марта Костюк піднялася на 58 рядків у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і стала 185-ю ракеткою світу.
15-річна українка Костюк піднялася на 58 місць у світовому рейтингу WTA Фото: facebook.com/olympicua

Про ці перестановки стало відомо після публікації оновленого рейтингу WTA. Тим самим юна спортсменка вперше в кар'єрі піднялася до топ-200.

Серед інших змін в рейтингу відносно українських тенісисток, відзначається підйом Катерини Козлової на 20 рядків - на 65-ту, рекордну для неї позицію, після виходу до фіналу турніру в Тайбеї.

Решта представниць України залишилася на своїх місцях: Еліна Світоліна - третя, Леся Цуренко - 40-та, Катерина Бондаренко - 80-та.

Днями Костюк виграла фінал вже другого дорослого турніру - ITF у Бьорні (Австралія). Її суперницею була 109-та ракетка світу Вікторія Голубіч зі Швейцарії.

Ця перемога дозволила 15-річній тенісистці не тільки стати наймолодшою ​​у топ-200 рейтингу WTA (раніше вона була на 273-му місці), але й потрапити безпосередньо до кваліфікації турнірів Великого шолома.

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05 02 2018 15:30
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