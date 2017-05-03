1600 донеччан за рік стали контрактниками в ЗСУ

На території, де працює обласний військкомат, проживає близько півтора мільйона громадян

Колектив Донецького обласного військкомату за 2016 рік набрав понад 1600 контрактників в ряди Збройних Сил України.

Про це повідомляє Еspreso.tv з посиланням на Міноборони.

"У нас за минулий, 2016 рік, до Збройних Сил на військову службу за контрактом було направлено 1600 чоловік", – розповів заступник обласного військового комісара по роботі з особовим складом Микола Шарий.

За його словами, це з урахуванням того, що з усього населення Донецької області, яке проживало там станом на 2013 рік, дві третини залишилися на непідконтрольній частині.

"Разом з тим на території, на якій зараз працює обласний військкомат, проживає приблизно 1,2-1,5 млн громадян України", – розповів Шарий.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак оцінює сили противника на Донбасі в 30 тисяч бойовиків і 5,5 тисяч кадрових російських військовослужбовців.