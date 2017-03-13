16 російських найманців було вбито на Донбасі протягом тижня

Тих військовослужбовців Росії, які зазнали важких поранень на Донбасі, направляють до цивільних російських лікарень

У період з 6 по 12 березня в зоні АТО були вбиті 16 російських військовослужбовців.

"За минулий тиждень (6-12 березня ц.р.), внаслідок вогню у відповідь сил АТО втрати противника склали: вбитими – 16 та пораненими – 35 російських військовослужбовців", - повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

У Міністерстві зауважують, що тих військовослужбовців Росії, які зазнали важких поранень на Донбасі, направляють до цивільних російських лікарень. Зокрема, військові 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК проходять лікування та реабілітацію на базі ВАТ "Санаторий Вешенский" у Ростовській області.

Нагадаємо, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою - за минулу добу бойовики 82 рази відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті 5 військових ЗСУ отримали поранення.