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16-річний американець помер від передозування кавою і енергетиками

У нього стався серцевий напад
В американському штаті Південна Кароліна загинув підліток, який випив занадто велику кількість напоїв, що містять кофеїн
16-річний американець помер від передозування кавою і енергетиками Фото: smachno.ua

Про це повідомляє BBC News.

Протягом двох годин 16-річний Девіс Аллен Крайп випив латте, велику пляшку Mountain Dew і енергетичний напій, назва якого не повідомляється. У них містилося близько 470 міліграмів кофеїну.

За висновком фахівців, це викликало аритмію і спричинило серцевий напад, який призвів до загибелі молодої людини.

Відзначається, що Крайп не страждав ожирінням і не скаржився на проблеми з серцем.

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17 05 2017 07:53
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