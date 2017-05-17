CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ американському штаті Південна Кароліна загинув підліток, який випив занадто велику кількість напоїв, що містять кофеїнПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
16-річний американець помер від передозування кавою і енергетиками
У нього стався серцевий напад
Фото: smachno.ua
Про це повідомляє BBC News.
Протягом двох годин 16-річний Девіс Аллен Крайп випив латте, велику пляшку Mountain Dew і енергетичний напій, назва якого не повідомляється. У них містилося близько 470 міліграмів кофеїну.
За висновком фахівців, це викликало аритмію і спричинило серцевий напад, який призвів до загибелі молодої людини.
Відзначається, що Крайп не страждав ожирінням і не скаржився на проблеми з серцем.
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