16-річний американець помер від передозування кавою і енергетиками

У нього стався серцевий напад

В американському штаті Південна Кароліна загинув підліток, який випив занадто велику кількість напоїв, що містять кофеїн

Про це повідомляє BBC News.

Протягом двох годин 16-річний Девіс Аллен Крайп випив латте, велику пляшку Mountain Dew і енергетичний напій, назва якого не повідомляється. У них містилося близько 470 міліграмів кофеїну.

За висновком фахівців, це викликало аритмію і спричинило серцевий напад, який призвів до загибелі молодої людини.

Відзначається, що Крайп не страждав ожирінням і не скаржився на проблеми з серцем.