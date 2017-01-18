170 тисяч українців отримали громадянство Росії за 2 роки, - Геращенко

У період з 2014 по 2016 рік громадянство Росії отримали майже 170 тисяч українців. Проте невідомо, з яких саме територій України вони виїхали.

"Разом з МЗС України нам таки вдалося дотиснути і отримати від РФ інформацію відносно тих громадян Украіни, які набули громадянство РФ і статус біженців. Отже, згідно ноти МЗС РФ, в період з 2014 по 2016 рік громадянство Російськоі Федерації набуло майже 170 тисяч громадян Украіни. Зокрема , в 2014 - 24141 особа, в 2015-67400, за 9 місяців 2016 - 75497 ", - повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook, з посиланням на дані МЗС Росії.

Віце-спікер допускає, що переважна більшість цих громадян - кримчани, яких масово роблять громадянами Росії.

"На жаль, нам не дали інформаціі, скільки з цих громадян виїхали з окупованого Донбасу, й очевидно, що переважна більшість вказаних громадян - це паспортизація кримчан, яких масово роблять громадянами РФ. Тепер ми будемо вимагати інформаціі, скільки з цих нових громадян РФ - кримчан і скільки пенсіонерів в контексті дискусії про виплати пенсій", - повідомила Геращенко.

Що стосується біженців, то, за словами віце-спікера, цей статус в Росії за два з половиною роки отримало 355 українців. Зокрема, в 2014 році - 240 осіб, в 2015 - 84 людини, в 2016 - 31 осіба.

Нагадаємо, дванадцять екс-бійців київського спецпідрозділу міліції "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, проживають на території Росії. Десять з них отримали російське громадянство, ще двом надали дозвіл на проживання у статусі біженців