CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорту чекають вильоту 170 людей, серед них 30 дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
170 українських туристів понад 12 годин не можуть вилетіти з Анталії
Туроператор втретє змінює авіаперевізника
Фото: info-turk.ru
Пасажири стверджують, що туроператор втретє змінює авіаперевізника, але літака досі немає, повідомляє ТСН.
За словами одного з туристів, пасажири чекають рейс на Київ у залі для посадки. Переліт організовувала туристична агенція "Join Up!", уточнив він.
"Компанія "Join Up!" не пояснює причин і не поспішає надати харчування або навіть воду", - зазначив чоловік.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи ситуацію із затримкою вильоту українських туристів з Тунісу, заявив, що Міністерство економічного розвитку скасовуватиме ліцензії туроператорів, які не виконують свої зобов'язання.
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