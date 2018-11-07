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170 українських туристів понад 12 годин не можуть вилетіти з Анталії

Туроператор втретє змінює авіаперевізника
В аеропорту чекають вильоту 170 людей, серед них 30 дітей.
170 українських туристів понад 12 годин не можуть вилетіти з Анталії Фото: info-turk.ru

Пасажири стверджують, що туроператор втретє змінює авіаперевізника, але літака досі немає, повідомляє ТСН.

За словами одного з туристів, пасажири чекають рейс на Київ у залі для посадки. Переліт організовувала туристична агенція "Join Up!", уточнив він.

"Компанія "Join Up!" не пояснює причин і не поспішає надати харчування або навіть воду", - зазначив чоловік.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи ситуацію із затримкою вильоту українських туристів з Тунісу, заявив, що Міністерство економічного розвитку скасовуватиме ліцензії туроператорів, які не виконують свої зобов'язання.

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11 07 2018 10:22
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