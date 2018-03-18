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176 шахтарів на Луганщині заблокувало під землею

Зараз всіх робочих вже вдалося вивести на поверхню
У Луганській області на двох шахтах внаслідок знеструмлення заблокованими під землею опинилися 176 робітників.
176 шахтарів на Луганщині заблокувало під землею Фото: EPA/UPG

Про це близько 15:00 повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

"В Луганскій області за інформацією ЛЕО, у зв’язку з погодними умовами знеструмлено селища Золоте і Карбоніт, де на шахтах Золоте і Карбоніт 176 осіб заблоковано, ремонтні роботи проводяться", – розповіли в міністерстві.

"За оперативною інформацією на шахті "Карбоніт" – 93 людини, на шахті "Золоте" – 83 людини залишились під землею. Відновлення електропостачання очікується протягом 2 годин", – уточнили згодом у міністерстві.

О 18:00 стало відомо, що всіх шахтарів вивели на поверхню.

"Електропостачання на селища Золоте і Карбоніт подано, люди з шахт виведені. Дякуємо всім за злагоджену роботу, допомогу, оперативність та відданість своїй праці", – поінформували в МТОТ.

Нагадаємо, масове затоплення шахт загрожує Донецьку і сусіднім містам просіданням ґрунту, забрудненням річок азотом і важкими мінералами, зараженням питної води.

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18 03 2018 20:20
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