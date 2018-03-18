176 шахтарів на Луганщині заблокувало під землею
Про це близько 15:00 повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.
"В Луганскій області за інформацією ЛЕО, у зв’язку з погодними умовами знеструмлено селища Золоте і Карбоніт, де на шахтах Золоте і Карбоніт 176 осіб заблоковано, ремонтні роботи проводяться", – розповіли в міністерстві.
"За оперативною інформацією на шахті "Карбоніт" – 93 людини, на шахті "Золоте" – 83 людини залишились під землею. Відновлення електропостачання очікується протягом 2 годин", – уточнили згодом у міністерстві.
О 18:00 стало відомо, що всіх шахтарів вивели на поверхню.
"Електропостачання на селища Золоте і Карбоніт подано, люди з шахт виведені. Дякуємо всім за злагоджену роботу, допомогу, оперативність та відданість своїй праці", – поінформували в МТОТ.
Нагадаємо, масове затоплення шахт загрожує Донецьку і сусіднім містам просіданням ґрунту, забрудненням річок азотом і важкими мінералами, зараженням питної води.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- "Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життяУспішність військового, який повернувся з війни, часом перевіряється не створенням ним нового бізнесу, а вмінням заново інтегруватись у цивільне життя і успішно продовжити те, у що вкладав всього себе до війни
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?