17 жителів польського Перемишля є власниками 12,5 тисяч авто в Україні
Використовуючи автомобілі на іноземній реєстрації українці уникають сплати високих митних зборів, які в окремих випадках сягають $2 тис. Зокрема, масово автомобілі переганяють через пункт пропуску у Корчові, повідомляє ZAXID.net з посиланням на польське видання TVN Turbo.
"За годину через пункт пропуску проходить 80 автомобілів, з них 60 – зареєстровані на польсько-українських співвласників", – каже представниця відділу Прикордонної служби Польщі у Бєщадах Ельжбєта Пікор.
Законодавством України визначено, що автомобіль на іноземній реєстрації може перебувати на території країни:
- По-перше, ним можна користуватися у режимі транзиту – зазвичай від 5-ти до 10-ти днів.
- По-друге, ввезення транспортного засобу на "єврономерах" можливе на один рік за правилами Стамбульської конвенції. Тобто громадянин України може спокійно їздити на цьому автомобілі, якщо за документами він – співвласник машини і вписаний до техпаспорту, виданого за кордоном.
- По-третє, українець, який підписав контракт з іноземною компанією, на яку зареєстрований автомобіль, може користуватись автомобілем на єврономерах на території України не більше року в режимі "тимчасового ввезення".
Загалом водій повинен мати посвідчення, паспорт на машину – "бріф", техпаспорт та страховий поліс. Залежно від того, як автомобіль ввезли в Україну та чи зареєстрований він на іноземну фірму, необхідно мати контракт з іноземною компанією, шляховий лист, довіреність на управління службовим автомобілем та інші супроводжуючі документи від фірми. Цього достатньо, щоби легально їздити на автівках з іноземною реєстрацією.
Нагадаємо, що згідно з інформацією ДФС України, станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246,4 тисяч авто.
Додамо, що у 2017 році 18,5% усіх придбаних держслужбовцями авто виявилися купленими в іноземних громадян або компаній.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі