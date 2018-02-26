17 жителів польського Перемишля є власниками 12,5 тисяч авто в Україні

Поляки реєструють на себе десятки і сотні автомобілів, співвласниками яких пізніше стають українці. За такі послуги підприємці отримують від українців за автомобілі на польських "бляхах" від 100 до 500 злотих (від 800 до 4000 гривень)

Сімнадцять мешканців Перемишля і околиць є власниками 12,5 тисяч автомобілів, які їздять Україною.

Використовуючи автомобілі на іноземній реєстрації українці уникають сплати високих митних зборів, які в окремих випадках сягають $2 тис. Зокрема, масово автомобілі переганяють через пункт пропуску у Корчові, повідомляє ZAXID.net з посиланням на польське видання TVN Turbo.

"За годину через пункт пропуску проходить 80 автомобілів, з них 60 – зареєстровані на польсько-українських співвласників", – каже представниця відділу Прикордонної служби Польщі у Бєщадах Ельжбєта Пікор.

Законодавством України визначено, що автомобіль на іноземній реєстрації може перебувати на території країни:

По-перше, ним можна користуватися у режимі транзиту – зазвичай від 5-ти до 10-ти днів.

По-друге, ввезення транспортного засобу на "єврономерах" можливе на один рік за правилами Стамбульської конвенції. Тобто громадянин України може спокійно їздити на цьому автомобілі, якщо за документами він – співвласник машини і вписаний до техпаспорту, виданого за кордоном.

По-третє, українець, який підписав контракт з іноземною компанією, на яку зареєстрований автомобіль, може користуватись автомобілем на єврономерах на території України не більше року в режимі "тимчасового ввезення".

Загалом водій повинен мати посвідчення, паспорт на машину – "бріф", техпаспорт та страховий поліс. Залежно від того, як автомобіль ввезли в Україну та чи зареєстрований він на іноземну фірму, необхідно мати контракт з іноземною компанією, шляховий лист, довіреність на управління службовим автомобілем та інші супроводжуючі документи від фірми. Цього достатньо, щоби легально їздити на автівках з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, що згідно з інформацією ДФС України, станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246,4 тисяч авто.

Додамо, що у 2017 році 18,5% усіх придбаних держслужбовцями авто виявилися купленими в іноземних громадян або компаній.