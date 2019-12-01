За тиждень за хабарництво затримано 17 осіб, - Нацполіція

Протягом тижня в Україні 17 осіб затримано за хабарництво.

"Протягом тижня працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції спільно з іншими правоохоронними органами припинили діяльність 12 корупційних схем. Крім того, складено 245 протоколів про вчинення пов'язаних з корупцією правопорушень щодо 170 осіб", - повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Зазначається, що більшість фігурантів справ призначили "зустрічі" для отримання хабарів на кінець робочого тижня. Саме сьогодні, 11 січня, було затримано 11 осіб.

"Всього протягом тижня було затримано 17 осіб. Сума неправомірної вигоди становила 792,5 тис. гривень. Зараз 6 особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. В судах тривають розгляди щодо обрання фігурантам запобіжних заходів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під час отримання $5 тис. хабара затримано 28-річного чиновника Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, що керівника підрозділу одного із райвідділів Головного управління Нацполіції в Одеській області затримали під час отримання хабаря.

У Закарпатській області правоохоронці затримали інспектора прикордонної служби під час одержання ним частини хабара в розмірі 200 доларів.