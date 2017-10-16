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17 жовтня центр Києва перекриють у зв'язку з масовими акціями

Через посилені заходи безпеки в центральній частині міста з 06:00 перекриють низку вулиць
У центрі Києва у вівторок, 17 жовтня, перекриють низку вулиць у зв'язку з масовими акціями.
17 жовтня центр Києва перекриють у зв Фото: podil.kievcity.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"У зв’язку з посиленими заходами забезпечення публічної безпеки в центральній частині міста 17 жовтня з 06:00 буде перекрито вулиці центральної частини столиці", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, перекриють:

  • вулицю Грушевського – від перехрестя вул. Грушевського з Парковою дорогою до станції метро "Арсенальна";
  • вулицю Інститутська – від перехрестя вулиць Хрещатик та Інститутської до Кловського узвозу та Кловський узвіз до перехрестя з вул. Мечникова;
  • вулицю Липська – від перехрестя вулиць Грушевського та Липської до вул. Інститутської.

Також повністю перекриють рух на вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, вул. Городецького, вул. Шовковичній та у провулку Кріпосному.

Нагадаємо, 17 жовтня в центрі Києва планують акцію низка партій та громадських організацій, серед яких партія "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, "Свобода", "Самопоміч", "Громадянська позиція", Центр протидії корупції, рух "Чесно".

Організатори акції назвали три головні вимоги, які висуватимуть до української влади. Йдеться, передусім, про реформу виборчої системи, яка передбачатиме перехід до пропорційної системи виборів з відкритими списками, обмеження депутатської недоторканності та створення антикорупційного суду.

Екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що акція може бути безстроковою.

 

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16 10 2017 22:20
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