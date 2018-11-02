17-річна українка виграла один з найпрестижніших турнірів із дзюдо
Українка виграла в найлегшій ваговій категорії до 48 кг.
У своїй першій сутичці на турнірі Білодід перемогла олімпійську чемпіонку Лондона-2012 Сару Менезес з Бразилії.
Наступною була перемога над Ширі Рішоні з Ізраїлю.
У півфіналі Дарина здолала "іппоном" (прийом, що приносить дострокову перемогу - прим) чинну чемпіонку світу Фуну Тонакі з Японії.
У фіналі Дарина перемогла Кан Ю-Чжон з Південної Кореї.
Варто додати, що дорослий чемпіонат Європи Білодід виграла в 16 років.
Ще одна українка Марина Черняк у цій же вазі ваговій категорії в Парижі здобула бронзу, вигравши у втішному фіналі в Юлії Фігероу з Іспанії.
Нагадаємо, українська спортсменка Галина Тарасова здобула золоту медаль на етапі відкритого Кубка Європи з дзюдо, який завершився в румунському Бухаресті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф