17-річна українська спортсменка виграла турнір ITF у Франції Перемога дозволила українці здобути 150 пунктів в юніорський рейтинг ITF

17-річна українська тенісистка Катерина Завацька стала найкращою на турнірі ITF у Больє-сюр-Мер.

Фото: euro.com.ua/

Цей турнір у Франції українка виграє вже другий рік поспіль, повідомляє euro.com.ua. У фінальній сутичці Завацька була сильніша за представницю Сербії Ольгу Данілович у трьох сетах - 4:6, 6:3, 6:0. Варто зазначити, ця перемога дозволила українці здобути 150 пунктів в юніорський рейтинг ITF. Нагадаємо, українка Еліна Світоліна обіграла Елізе Мертенс з Бельгії на фінальному матчі тенісного туру TEB BNP Paribas Istanbul Cup.

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