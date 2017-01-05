СПОРТ НОВИНИ17-річна українська тенісистка Катерина Завацька стала найкращою на турнірі ITF у Больє-сюр-Мер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
17-річна українська спортсменка виграла турнір ITF у Франції
Перемога дозволила українці здобути 150 пунктів в юніорський рейтинг ITF
Фото: euro.com.ua/
Цей турнір у Франції українка виграє вже другий рік поспіль, повідомляє euro.com.ua.
У фінальній сутичці Завацька була сильніша за представницю Сербії Ольгу Данілович у трьох сетах - 4:6, 6:3, 6:0.
Варто зазначити, ця перемога дозволила українці здобути 150 пунктів в юніорський рейтинг ITF.
Нагадаємо, українка Еліна Світоліна обіграла Елізе Мертенс з Бельгії на фінальному матчі тенісного туру TEB BNP Paribas Istanbul Cup.
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01 05 2017 16:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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