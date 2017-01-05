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17-річна українська спортсменка виграла турнір ITF у Франції

Перемога дозволила українці здобути 150 пунктів в юніорський рейтинг ITF
17-річна українська тенісистка Катерина Завацька стала найкращою на турнірі ITF у Больє-сюр-Мер.
17-річна українська спортсменка виграла турнір ITF у Франції Фото: euro.com.ua/

Цей турнір у Франції українка виграє вже другий рік поспіль, повідомляє euro.com.ua.

У фінальній сутичці Завацька була сильніша за представницю Сербії Ольгу Данілович у трьох сетах - 4:6, 6:3, 6:0.

Варто зазначити, ця перемога дозволила українці здобути 150 пунктів в юніорський рейтинг ITF.

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна обіграла Елізе Мертенс з Бельгії на фінальному матчі тенісного туру TEB BNP Paribas Istanbul Cup.
 
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01 05 2017 16:35
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