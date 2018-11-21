186 звернень громадян і 15 правопорушень: у поліції розповіли про наслідки акції "євробляхарів"

Станом на зараз до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 15 правопорушень

Унаслідок акцій протесту власників автомобілів на єврономерах правоохоронці в різних регіонах України зареєстрували загалом 186 звернень громадян та зафіксували 15 правопорушень, відомості про які внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За даними правоохоронців, за період проведення акції, за приблизними підрахунками, участь у ній взяли близько 6 тисяч громадян на майже 3,5 тисячах транспортних засобів.

"За цей час до поліції надійшло і було зареєстровано 186 звернень громадян, пов‘язаних з перекриттям автошляхів та інших правопорушень під час цих масових заходів", - розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало "Українській правді".

Зокрема, поліція отримала 131 повідомлення про перекриття руху.

"Найбільше таких повідомлень зафіксовано у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях. Станом на зараз до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 15 правопорушень", - розповіли в поліції.

У НПУ констатували, що станом на вечір середи вже розблокований проїзд на усіх автошляхах, де він був ускладнений або заблокований через акції водіїв на нерозмитнених автомобілях.

Нагадаємо, що рух "АвтоЄвроСила" оголосив, що на 2 дні призупиняє акцію протесту водіїв на єврономерах, але продовжить боротьбу.

Вчора, 20 листопада активісти руху "АвтоЄвроСила" та інші громадяни України, які взяли участь у проведенні всеукраїнської акції громадської непокори, перекрили чи частково перекрили автомобільні шляхи у 56 населених пунктах та у всіх обласних центрах України.

Сьогодні Верховна Рада не підтримала постанову про скасування законів, які запроваджують нову формулу розмитнення автомобілів. Відповідні рішення набрали лише 33 та 39 голосів депутатів при 226 необхідних.

8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "євроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).

Базова ставка становитиме 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних автомобілів - 100 євро і 150 євро відповідно.

Окрім того, Рада підвищила штрафи за порушення строків ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які зараз щонайбільше становлять 8500 гривень (понад 10 днів), підвищаться за такою шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.

Те саме планується зробити зі штрафами за статтею 481 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "тимчасового ввезення". Зараз вони максимально становлять 17 тисяч гривень, а будуть 17 тисяч (10-20 днів), 85 тисяч (20-30 днів) і 170 тисяч (понад 30 днів).

У статті 469 Митного кодексу депутати прописали, що передання особистого автомобіля на бляхах людині, яка його не ввозила, карається штрафом у розмірі 34 тисячі гривень.

У статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення також запроваджується відповідальність для водіїв "євроблях". За їзду на "простроченій" машині каратимуть штрафом у розмірі 8500 гривень, за повторне порушення можуть забрати водійське посвідчення і оштрафувати на 17 тисяч гривень.

Національній поліції дозволяється зупиняти водіїв з метою виявлення "прострочених" автомобілів і встановлення факту неправомірного управління такими автомобілями. Після цього інформація надходитиме до органів доходів і зборів. Митники також отримуватимуть інформацію про в'їзд "євроблях" від Державної прикордонної служби.