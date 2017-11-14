188 депутатів за три роки пропустили половину голосувань, - КВУ

За даними Комітету виборців України 188 народних депутатів пропустили половину голосувань Верховної Ради за три роки. З них 43 - пропустили 90% голосувань.

Всього за три роки відбулося 10 945 голосувань, - повідомляють на сайті Комітету виборців України (КВУ).

Загалом статистика голосувань ВР за три роки така:

- 188 народних депутатів узяли участь у менш ніж 50% голосувань;

- 80 депутатів - у 51-60%;

- 75 депутатів - 61-70%;

- 47 депутатів - 71-80%;

- 23 депутати - 81-90%;

- 8 депутатів - 91-99%.

У списку 43 депутати, які пропустили майже всі голосування в ВР, найбільше членів фракції "Опозиційний блок" - 18 осіб. Також у списку 10 депутатів "Відродження", 9 позафракційних, 4 з "Волі народу", по одному з "Народного фронту" і "Блоку Петра Порошенка".

Згідно зі ст. 24 ЗУ "Про статус народного депутата" участь у голосуваннях ВР є таким самим обов'язком народного депутата, як відвідування пленарних засідань ВР і робота в комітеті.