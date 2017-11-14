Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

188 депутатів за три роки пропустили половину голосувань, - КВУ

43 депутати пропустили майже всі голосування
За даними Комітету виборців України 188 народних депутатів пропустили половину голосувань Верховної Ради за три роки. З них 43 - пропустили 90% голосувань.
188 депутатів за три роки пропустили половину голосувань, - КВУ Фото: zn.ua

Всього за три роки відбулося 10 945 голосувань, -  повідомляють на сайті Комітету виборців України (КВУ).

Загалом статистика голосувань ВР за три роки така:

- 188 народних депутатів узяли участь у менш ніж 50% голосувань;

- 80 депутатів - у 51-60%;

- 75 депутатів - 61-70%;

- 47 депутатів - 71-80%;

- 23 депутати - 81-90%;

- 8 депутатів - 91-99%.

У списку 43 депутати, які пропустили майже всі голосування в ВР, найбільше членів фракції "Опозиційний блок" - 18 осіб. Також у списку 10 депутатів "Відродження", 9 позафракційних, 4 з "Волі народу", по одному з "Народного фронту" і "Блоку Петра Порошенка".

Згідно зі ст. 24 ЗУ "Про статус народного депутата" участь у голосуваннях ВР є таким самим обов'язком народного депутата, як відвідування пленарних засідань ВР і робота в комітеті.

Нагадаємо, КВУ в рамках проекту "Дослівно" проаналізував відвідування головами фракцій ВР засідань парламентських комітетів за три роки роботи парламенту.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2017 13:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.