18 осіб затримали у Туреччині у зв'язку з терактом в Ізмірі

Після вибуху і перестрілки біля суду в Ізмірі затримали 18 осіб.

Анкара переконана, що вибух влаштували бойовики Робітничої партії Курдистану (РПК), - повідомив голова Мін'юсту Туреччини Бекір Боздаг, передає агентство Reuters.

Вибухи і стрілянина біля суду в Ізмірі сталися 5 січня. Спершу перед будівлею підірвали автомобіль, а потім в неї увірвалися озброєні автоматами і гранатами люди.

Поліцейські вбили двох нападників, 11 осіб отримали поранення. Влада Туреччини після вибуху припускала, що бойовики могли планувати масштабнішу атаку.

Нагадаємо, 5 січня біля будівлі суду в Ізмірі був підірваний начинений вибухівкою автомобіль. Поранення отримали, за попередніми даними, 10 осіб, одна з них - в критичному стані.

В результаті теракту в Ізмірі загинули співробітник поліції і співробітник суду.

За останніми даними, після вибуху знищено два терористи. Вживаються заходи щодо затримання ще одного.

Генконсульство України в Туреччині перевірило інформацію про жертви вибуху та повідомило, що серед постраждалих в результаті теракту в Ізмірі громадян України немає.