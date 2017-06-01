18 осіб затримали у Туреччині у зв'язку з терактом в Ізмірі
Анкара переконана, що вибух влаштували бойовики Робітничої партії Курдистану (РПК), - повідомив голова Мін'юсту Туреччини Бекір Боздаг, передає агентство Reuters.
Вибухи і стрілянина біля суду в Ізмірі сталися 5 січня. Спершу перед будівлею підірвали автомобіль, а потім в неї увірвалися озброєні автоматами і гранатами люди.
Поліцейські вбили двох нападників, 11 осіб отримали поранення. Влада Туреччини після вибуху припускала, що бойовики могли планувати масштабнішу атаку.
Нагадаємо, 5 січня біля будівлі суду в Ізмірі був підірваний начинений вибухівкою автомобіль. Поранення отримали, за попередніми даними, 10 осіб, одна з них - в критичному стані.
В результаті теракту в Ізмірі загинули співробітник поліції і співробітник суду.
За останніми даними, після вибуху знищено два терористи. Вживаються заходи щодо затримання ще одного.
Генконсульство України в Туреччині перевірило інформацію про жертви вибуху та повідомило, що серед постраждалих в результаті теракту в Ізмірі громадян України немає.
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