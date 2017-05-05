18 українських виробників молока вийшли на ринок в Китаї
18 вітчизняних підприємств уже мають можливість експортувати до КНР молоко та молочну продукцію.
"Упродовж минулого року ми перевірили на відповідність вимогам КНР ще дев’ять підприємств. Відповідні документи передані до КНР у 2016 році. Очікуємо, що вже найближчими тижнями буде опублікований розширений перелік підприємств-експортерів молока та молочної продукції", – підкреслив голова Держпродспоживслужби України Володимир Лапа. Про це повідомляє Дерспоживслужба України.
За його словами, паралельно ведеться робота і щодо відкриття китайського ринку для українського м’яса птиці, яєць та яєчної продукції.
Він також додав, що уже досягнуто певних результатів щодо відкриття китайського ринку для української рослинницької продукції. Так, уже погоджені протоколи фітосанітарних вимог на експорт кукурудзи, сої та ячменю. Низка товарних позицій зараз перебуває в роботі – це, наприклад, сорго, черешня, яблука, лохина.
Також відпрацьовані проекти протоколів фітосанітарних вимог для експорту шроту соняшникового та бурякового жому до Китаю.
Нагадаємо, у квітні посол КНР Ду Вей заявив, що Китай готовий розглянути можливість створення зони вільної торгівлі з Україною в разі надходження відповідної пропозиції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану