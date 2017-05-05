18 українських виробників молока вийшли на ринок в Китаї

Паралельно ведеться робота і щодо відкриття китайського ринку для українського м’яса птиці, яєць та яєчної продукції

Китайська Народна Республіка дозволила працювати на своєму ринку 18 виробникам молока і набілу з України.

18 вітчизняних підприємств уже мають можливість експортувати до КНР молоко та молочну продукцію.

"Упродовж минулого року ми перевірили на відповідність вимогам КНР ще дев’ять підприємств. Відповідні документи передані до КНР у 2016 році. Очікуємо, що вже найближчими тижнями буде опублікований розширений перелік підприємств-експортерів молока та молочної продукції", – підкреслив голова Держпродспоживслужби України Володимир Лапа. Про це повідомляє Дерспоживслужба України.

За його словами, паралельно ведеться робота і щодо відкриття китайського ринку для українського м’яса птиці, яєць та яєчної продукції.

Він також додав, що уже досягнуто певних результатів щодо відкриття китайського ринку для української рослинницької продукції. Так, уже погоджені протоколи фітосанітарних вимог на експорт кукурудзи, сої та ячменю. Низка товарних позицій зараз перебуває в роботі – це, наприклад, сорго, черешня, яблука, лохина.

Також відпрацьовані проекти протоколів фітосанітарних вимог для експорту шроту соняшникового та бурякового жому до Китаю.

Нагадаємо, у квітні посол КНР Ду Вей заявив, що Китай готовий розглянути можливість створення зони вільної торгівлі з Україною в разі надходження відповідної пропозиції.