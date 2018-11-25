18-річний водій без прав влаштував смертельну ДТП на Закарпатті
Аварія сталася в ніч з 24 на 25 листопада на дорозі біля смт Вишково Хустського району, повідомляє прес-служба поліції області.
"В результаті зіткнення з бетонною опорою від отриманих травм 18-річний водій помер в реанімації Хустської лікарні. У салоні авто також були троє пасажирів 17-18 віку, жителі Тячева та села Бедевля Тячівського району. На щастя, вони відбулися незначними тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці дійшли висновку, що автомобіль рухався на великій швидкості, не вписався в поворот і врізався в бетонну опору перед мостом.
Посвідчення водія юнак не мав, зазначають у поліції.
За фактом ДТП поліція почала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого").
Зараз автомобіль поміщено на спецмайданчик Хустського відділу поліції. Слідчим будуть призначені відповідні технічні експертизи з метою встановлення обставин дорожньої трагедії.
Нагадаємо, що в Київській області п'яний водій скоїв наїзд на двох дітей і втік з місця події.
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