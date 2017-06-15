18-річний воротар Мілана відмовився від зарплати в розмірі 4,5 млн євро в рік заради зміни клубу

Доннарумма може перейти в Реал в найближчі місяці

18-річний воротар Мілана Джанлуїджі Доннарумма відмовився продовжувати контракт з клубом.

"Ми зробили сильну пропозицію. Гравець оцінив її і зробив свої висновки, які були пов'язані не тільки з економічною складовою, але і під впливом особистих і командних перспектив", - розповів генеральний директор Мілана Марко Фассоне, передає офіційний сайт клубу.

Також директор зазначив, що клуб не очікував подібного результату переговорів, оскільки вважав, що Доннарумма стане воротарем першої команди на довгий час.

Відомо, що Мілан запропонував воротареві контракт із зарплатою в 4,5 млн євро в рік (близько 90 тисяч євро на тиждень).

Відомий італійський журналіст Джанлука Ді Марція повідомляє, що Доннарумма має намір стати воротарем мадридського Реала. У самого гравця є пропозиції з боку мадридського клубу і французького ПСЖ.

Доннарумма може перейти в Реал до 31 серпня, або переїхати через рік в статусі вільного агента. Чинний контракт воротаря розрахований до літа 2018 року.

Раніше повідомлялося, що мадридській Реал має намір зробити Доннарумму найдорожчим воротарем в історії.

Відзначимо, що найдорожчим воротарем в історії вважається голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон, за трансфер якого в 2001 році туринський клуб заплатив 54,2 млн євро.

Нагадаємо, раніше англійський клуб "Манчестер Юнайтед" визнали найдорожчим клубом світу.