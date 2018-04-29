Іракський суд засудив до довічного ув'язнення 19 росіянок за участь в ІДІЛ
В іракських в'язницях відбувають покарання від 50 до 70 жінок, що імовірно належать російське громадянство, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на місцевий телеканал Al Sumaria.
У квітні центральний кримінальний суд Іраку засудив до довічного ув'язнення сім іноземок, в тому числі двох росіянок.
Нагадаємо, що в Іраку суд присудив стратити через повішення 15 турецьких жінок за причетність до терористичного угруповання "Ісламська держава".
Окрім того, Багдадський суд виніс смертний вирок сестрі лідера терористичної "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.
11 липня 2017 року бойовики терористичної організації "Ісламська держава" заявили про загибель свого ватажка Абу Бакра аль-Багдаді.
Однак за інформацією представника іракської влади, ватажок "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді досі живий і переховується в Сирії.
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