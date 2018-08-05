Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

19 учням стало погано на лінійці на Дніпропетровщині

Керівництво школи викликало бригаду швидкої допомоги
У школі Новомосковська у Дніпропетровській області 8 травня відбулася лінійка до Дня пам'яті та примирення, під час якої учні відчули нездужання.
19 учням стало погано на лінійці на Дніпропетровщині Фото: BBC

Захід почався о 8 ранку у ЗОШ № 6. Діти відчули легке занедужання, у когось паморочилося в голові, але ніхто свідомість не втрачав.

Всі діти, яким стало погано, вчилися в різних класах і перед заходом ще не відвідували шкільну їдальню.

Медики констатували у 18-ти дітей вегетосудинний пароксизм, їх не госпіталізували, лише надали допомогу на місці.

Одну дитину бригада швидкої допомоги поставила діагноз: "невротична реакція" її госпіталізували до дитячого відділення Новомосковської міської лікарні. Після надання медичної допомоги, її відпустили додому.

"З метою перевірки  можливого порушення  санітарних норм, слідчим відділом Новомосковської поліції за данимфактом розпочато  досудове розслідування за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі №8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 05 2018 15:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

"Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.