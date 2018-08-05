19 учням стало погано на лінійці на Дніпропетровщині
Захід почався о 8 ранку у ЗОШ № 6. Діти відчули легке занедужання, у когось паморочилося в голові, але ніхто свідомість не втрачав.
Всі діти, яким стало погано, вчилися в різних класах і перед заходом ще не відвідували шкільну їдальню.
Медики констатували у 18-ти дітей вегетосудинний пароксизм, їх не госпіталізували, лише надали допомогу на місці.
Одну дитину бригада швидкої допомоги поставила діагноз: "невротична реакція" її госпіталізували до дитячого відділення Новомосковської міської лікарні. Після надання медичної допомоги, її відпустили додому.
"З метою перевірки можливого порушення санітарних норм, слідчим відділом Новомосковської поліції за данимфактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні поліції.
Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі №8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.
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