У ПАР зітнулися потяги, щонайменше троє загиблих та 200 постраждалих Загинули щонайменше три людини

Через зіткнення поїздів у столиці Південно-Африканської Республіки Преторії загинули щонайменше три людини, десятки людей отримали різні травми.

Фото: twitter.com/Abramjee

Постраждали близько 200 осіб, повідомила місцева служба невідкладної медичної допомоги у Twitter.

Фото: twitter.com/Abramjee

Фото: twitter.com/Abramjee

Фото: twitter.com/Abramjee Аварія сталася вранці 8 січня на станції Mountain View. Нагадаємо, на залізничному мосту в Данії сталася аварія за участю пасажирського поїзда. Жертвами аварії стали шість осіб. Також, у Туреччині зійшов з рейок швидкісний поїзд, який зіштовхнувся із приміським потягом. У результаті аварії загинули чотири людини, ще 43 пасажири отримали травми.

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