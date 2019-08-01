CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез зіткнення поїздів у столиці Південно-Африканської Республіки Преторії загинули щонайменше три людини, десятки людей отримали різні травми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ПАР зітнулися потяги, щонайменше троє загиблих та 200 постраждалих
Загинули щонайменше три людини
Фото: twitter.com/Abramjee
Постраждали близько 200 осіб, повідомила місцева служба невідкладної медичної допомоги у Twitter.
Фото: twitter.com/Abramjee
Фото: twitter.com/Abramjee
Фото: twitter.com/Abramjee
Аварія сталася вранці 8 січня на станції Mountain View.
Нагадаємо, на залізничному мосту в Данії сталася аварія за участю пасажирського поїзда. Жертвами аварії стали шість осіб.
Також, у Туреччині зійшов з рейок швидкісний поїзд, який зіштовхнувся із приміським потягом. У результаті аварії загинули чотири людини, ще 43 пасажири отримали травми.
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