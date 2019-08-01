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У ПАР зітнулися потяги, щонайменше троє загиблих та 200 постраждалих

Загинули щонайменше три людини
Через зіткнення поїздів у столиці Південно-Африканської Республіки Преторії загинули щонайменше три людини, десятки людей отримали різні травми.
У ПАР зітнулися потяги, щонайменше троє загиблих та 200 постраждалих Фото: twitter.com/Abramjee

Постраждали близько 200 осіб, повідомила місцева служба невідкладної медичної допомоги у Twitter.


Фото: twitter.com/Abramjee


Фото: twitter.com/Abramjee


Фото: twitter.com/Abramjee

Аварія сталася вранці 8 січня на станції Mountain View.

Нагадаємо, на залізничному мосту в Данії сталася аварія за участю пасажирського поїзда. Жертвами аварії стали шість осіб.

Також, у Туреччині зійшов з рейок швидкісний поїзд, який зіштовхнувся із приміським потягом. У результаті аварії загинули чотири людини, ще 43 пасажири отримали травми.

 
 
 
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08 01 2019 12:07
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