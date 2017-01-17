2017 має стати роком відповідей на системні виклики, - Порошенко
Про це заявив президент України Петро Порошенко на щорічній зустрічі з іноземними послами, акредитованими в Україні, передає сайт адміністрації президента.
"Категорично не згоден з песимістичними, а подекуди й панічними настроями щодо майбутнього Європейського Союзу, які сьогодні підказуються європейцям російськими пропагандистами. Європейський проект має набагато більший запас міцності, ніж це уявляють собі в Кремлі", - підкреслив він.
"В Україні в Європейський проект і цінності вірять подеколи більше, ніж навіть в самій Об’єднаній Європі. І як би цього комусь не хотілося, ми за жодних умов не маємо наміру відмовлятися від євроінтеграційного курсу", - наголосив глава держави.
"Очевидно, що 2017 рік має стати роком відповідей на системні виклики. Ми всі несемо відповідальність за те, яким буде світ, Європа і наше майбутнє", - сказав Порошенко
Президент підкреслив, що сьогодні як ніколи актуальним є питання у спільній здатності усвідомлювати і захищати свої цінності та інтереси.
"Тепер, як ніколи раніше, важливо пам’ятати, що саме повага до міжнародного права стала двигуном демократичної модернізації, економічного процвітання та запорукою миру в Європі і світі", - сказав він.
Порошенко підкреслив: "Тепер, як ніколи раніше, слід пам’ятати, що саме відданість спільним цінностям стали основою успіху європейського проекту. Як і те, що ми, українці, ніколи не зречемося своєї землі і не торгуватимемо своєю свободою".
Президент особливо наголосив на тому, що поки хоча б метр нашої території знаходиться під російською окупацією, всі наші здобутки будуть під загрозою – і не лише в Україні.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, обговоривши з ними стан виконання Мінських домовленостей.
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