2017 рік став найбезпечнішим в історії авіації

За весь 2017 рік в авіакатастрофах загинули 67 осіб – це найнижчі показники в історії авіації

Від початку 2017 року до полудня неділі 31 грудня в світі сталося дев'ять фатальних авіакатастроф, що призвели загалом до 67 смертей.

Це найнижчі показники смертності від авіакатастроф за всю історію авіації, повідомляє нідерландська організація Aviation Safety Network (ASN).

Серед загиблих більшість (35 осіб) загинули від авіакатастрофи, перебуваючи на землі. Загалом у 2017 році авіакатастрофи сталися з п'ятьма вантажними і чотирма пасажирськими літаками.

Для порівняння ASN наводить дані 2016 року: тоді сталося 16 катастроф, внаслідок яких загинули 303 особи.

"Починаючи з 1997 року, середня кількість нещасних випадків з літаками демонструвала стабільне та впевнене зниження, значною мірою завдяки поглибленню заходів безпеки міжнародними авіаційними організаціями, як-от ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації), IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту), Flight Safety Foundation", – повідомив голова ASN Харро Рантер.

Станом на 31 грудня 2017 року минуло вже 398 днів з часу останнього інциденту з пасажирським авіалайнером і 792 дні з часу інциденту, який призвів до загибелі понад 100 осіб. Враховуючи нинішній обсяг авіаперевезень, імовірність авіакатастрофи на пасажирському рейсі становить 1 до 9200000.

Нагадаємо, за січень-листопад 2017 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з відповідним періодом 2016 року на 29,6%.