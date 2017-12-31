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2017 рік став найбезпечнішим в історії авіації

За весь 2017 рік в авіакатастрофах загинули 67 осіб – це найнижчі показники в історії авіації
Від початку 2017 року до полудня неділі 31 грудня в світі сталося дев'ять фатальних авіакатастроф, що призвели загалом до 67 смертей.
2017 рік став найбезпечнішим в історії авіації Фото: dpa.com

Це найнижчі показники смертності від авіакатастроф за всю історію авіації, повідомляє нідерландська організація Aviation Safety Network (ASN).

Серед загиблих більшість (35 осіб) загинули від авіакатастрофи, перебуваючи на землі. Загалом у 2017 році авіакатастрофи сталися з п'ятьма вантажними і чотирма пасажирськими літаками.

Для порівняння ASN наводить дані 2016 року: тоді сталося 16 катастроф, внаслідок яких загинули 303 особи.

"Починаючи з 1997 року, середня кількість нещасних випадків з літаками демонструвала стабільне та впевнене зниження, значною мірою завдяки поглибленню заходів безпеки міжнародними авіаційними організаціями, як-от ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації), IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту), Flight Safety Foundation", – повідомив голова ASN Харро Рантер.

Станом на 31 грудня 2017 року минуло вже 398 днів з часу останнього інциденту з пасажирським авіалайнером і 792 дні з часу інциденту, який призвів до загибелі понад 100 осіб. Враховуючи нинішній обсяг авіаперевезень, імовірність авіакатастрофи на пасажирському рейсі становить 1 до 9200000.

Нагадаємо, за січень-листопад 2017 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з відповідним періодом 2016 року на 29,6%.

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31 12 2017 19:30
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