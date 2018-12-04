2017 року у світі офіційно стратили 993 осіб, - Amnesty International

За даними правозахисної організації Amnesty International, 2017 року у світі було страчено 993 людей.

У щорічній доповіді Amnesty повідомляють, що організація має підтверджені дані про 993 страти, виконані у світі минулого року. 272 з них - тобто 27% - припадають на злочини, пов'язані з наркотиками, - повідомляє BBC.

Значна частина припала на Іран і Саудівську Аравію. У цих двох країнах, а також в Іраку і Пакистані торік виконали 84% смертних вироків.

Amnesty зазначає, що її підрахунки, можливо, охоплюють лише невелику частину страчених у світі, оскільки, наприклад, у Китаї і В'єтнамі ця інформація засекречена. Також засекречені дані про страти в Білорусі, але Amnesty з'ясувала, що тут минулого року стратили як мінімум двох людей, засуджених за зґвалтування й убивства. Крім того, торік було винесено чотири нові смертні вироки.

Білорусь залишається єдиною європейською країною, що зберігає страту. Серед країн ОБСЄ, крім Білорусі, є тільки одна країна, де ще страчують людей - це США. Торік там було страчено 23 людей. Учасниці ОБСЄ Росія і Казахстан смертну кару законодавчо не скасовували, але дотримуються мораторію на її застосування.

Amnesty також повідомляє, що минулого року смертну кару скасували Гвінея і Монголія. Тож смертну кару повністю скасована вже в 106 країнах світу. Ще в 36 країнах смертна кара фактично не застосовується.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що має намір домагатися страти для наркоторговців.