2017 року у світі офіційно стратили 993 осіб, - Amnesty International
У щорічній доповіді Amnesty повідомляють, що організація має підтверджені дані про 993 страти, виконані у світі минулого року. 272 з них - тобто 27% - припадають на злочини, пов'язані з наркотиками, - повідомляє BBC.
Значна частина припала на Іран і Саудівську Аравію. У цих двох країнах, а також в Іраку і Пакистані торік виконали 84% смертних вироків.
Amnesty зазначає, що її підрахунки, можливо, охоплюють лише невелику частину страчених у світі, оскільки, наприклад, у Китаї і В'єтнамі ця інформація засекречена. Також засекречені дані про страти в Білорусі, але Amnesty з'ясувала, що тут минулого року стратили як мінімум двох людей, засуджених за зґвалтування й убивства. Крім того, торік було винесено чотири нові смертні вироки.
Білорусь залишається єдиною європейською країною, що зберігає страту. Серед країн ОБСЄ, крім Білорусі, є тільки одна країна, де ще страчують людей - це США. Торік там було страчено 23 людей. Учасниці ОБСЄ Росія і Казахстан смертну кару законодавчо не скасовували, але дотримуються мораторію на її застосування.
Amnesty також повідомляє, що минулого року смертну кару скасували Гвінея і Монголія. Тож смертну кару повністю скасована вже в 106 країнах світу. Ще в 36 країнах смертна кара фактично не застосовується.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що має намір домагатися страти для наркоторговців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?