20 чоловіків зі зброєю намагалися захопити підприємство в Одесі
"... в Хмельницьке УП надійшло повідомлення про те, що на вул. Боровського, 31 20 невідомих чоловіків у камуфляжній формі з предметами схожим на зброю захопили підприємство ПП "Бетон-Одеса". На місці працюють бійці спецпідрозділу і Хмельницького ОП" - повідомив начальник Нацполіції Одеської області Дмитро Головін.
Згодом радник начальника регіонального главку поліції Руслан Форостяк повідомив, що захоплення одеського підприємства озброєними людьми організував народний депутат.
За його даними, в числі 20 затриманих, які спробували захопити бетонний завод, місцевих жителів немає. Затримані - з Києва, Рівного, а також один громадянин РФ.
"За деякими даними, якими володіють зараз правоохоронці, ці протиправні дії організовані одним з депутатів Верховної Ради", - зазначив Форостяк.
Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація, яка займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини, Freedom House відзначає, що у 2018 році в Україні вперше з часу революції 2014 року, спостерігається спад показників демократичних процесів.
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