20 чоловіків зі зброєю намагалися захопити підприємство в Одесі

20 невідомих чоловіків у камуфляжній формі зі зброєю намагалися захопити підприємство "Бетон-Одеса".

"... в Хмельницьке УП надійшло повідомлення про те, що на вул. Боровського, 31 20 невідомих чоловіків у камуфляжній формі з предметами схожим на зброю захопили підприємство ПП "Бетон-Одеса". На місці працюють бійці спецпідрозділу і Хмельницького ОП" - повідомив начальник Нацполіції Одеської області Дмитро Головін.

Згодом радник начальника регіонального главку поліції Руслан Форостяк повідомив, що захоплення одеського підприємства озброєними людьми організував народний депутат.

За його даними, в числі 20 затриманих, які спробували захопити бетонний завод, місцевих жителів немає. Затримані - з Києва, Рівного, а також один громадянин РФ.

"За деякими даними, якими володіють зараз правоохоронці, ці протиправні дії організовані одним з депутатів Верховної Ради", - зазначив Форостяк.