20 країн ЄС заявили про створення Європейської прокуратури

20 країн Європейського Союзу у четвер, 12 жовтня, підтвердили намір створити Європейську прокуратуру.

Про це повідомляє DW.

За інформацією DW, до нового органу увійдуть Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Німеччина, Греція, Іспанія, Литва, Фінляндія, Латвія, Італія, Люксембург, Португалія, Румунія, Словенія та Словаччина.

Європейська прокуратура допомагатиме боротися із масштабними фінансовими махінаціями в ЄС.

"Створення Європейської прокуратури є важливим кроком для європейської співпраці у правоохоронній сфері, що допоможе нам захистити гроші наших платників податків. Навіть коли злочинці діятимуть на міжнародному рівні, ми відтепер зможемо притягнути їх до відповідальності", – заявив Урмас Реінсалу, міністр юстиції Естонії.

Офіс структури, яка розпочне роботу через три роки, буде розташовано у Люксембурзі.

Нагадаємо, що серед ЄС, НАТО та ООН українці найбільше довіряють Євросоюзу.