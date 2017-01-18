20 поліцейських, винних у перестрілці в Княжичах, притягнули до дисциплінарної відповідальності

Ступінь покарання у них різна, залежно від дисциплінарного проступку кожного з них

До дисциплінарної відповідальності притягнуто 20 поліцейських, винних у перестрілці в Княжичах Київської області.

"Наказ вже є. службове розслідування завершено, висновок вже також є... Це понад 20 осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності", - повідомив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, інформують "Українські Новини".

Вакуленко зазначив, що міра покарання у них різна, залежно від дисциплінарного проступку кожного з них.

Він підкреслив, що сьогодні Нацполіція повідомить більш детальну інформацію щодо цієї справи, зокрема назве посади тих, хто поніс покарання.

Раніше iPress.ua повідомляв, що нацполіція завершила службове розслідування і готова притягнути до дисциплінарної відповідальності винних у перестрілці в Княжичах Київської області.

Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.

За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.