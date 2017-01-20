Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

20 претендентів на голову Нацполіції не допущено до конкурсу, - комісія

Щодо 7 претендентів комісія запросила додаткові дані
Конкурсна комісія не допустила 20 з 64 претендентів до конкурсу на посаду керівника Національної поліції.
20 претендентів на голову Нацполіції не допущено до конкурсу, - комісія Фото: dpchas.com.ua

Відбулося перше засідання комісії, на якому було затверджено регламент роботи і розглянуто пакети документів від претендентів, - повідомив член комісії Євген Захаров  "Українським новинам".

"Ми перевірили документи і зняли з конкурсу 20 кандидатів, тому що їх документи не відповідають кваліфікаційним вимогам до посади глави Нацполіції", – зазначив Захаров.

Щодо 7 претендентів комісія запросила додаткові дані.

Двоє з них вже надали необхідні відомості і допущені до конкурсу, ще 5 – повинні надати документи до 10:00 23 січня.

Захаров не назвав імена 20 людей, яких не допустили конкурсу, але зазначив, що виконуючий обов'язки голови Нацполіції Вадим Троян після тривалого вивчення питання наявності у нього необхідного керівного стажу все-таки був допущений комісією до конкурсу.

Комісія планує почати тестування кандидатів 24 січня, а співбесіди з ними – 30 січня.

Як відомо, конкурсна комісія має намір визначити 3 претендентів на керівника Нацполіції до 15 лютого.

Заяви для участі в конкурсі на посаду керівника Нацполіції подали 64 людини.

Нагадаємо, Національна поліція України опублікувала список з 64 кандидатів, які подали документи для участі в конкурсі на посаду голови Нацполіції.

Зазначимо, вісім діючих представників вищого керівництва Національної поліції візьмуть участь у консультативному конкурсі, на якому оберуть нового голову поліції, серед них в.о. голови Нацполіції Вадим Троян, його заступник Костянтин Бушуєв, начальник карного розшуку Сергій Князєв, начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 14:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Любимая мишень Портнова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat