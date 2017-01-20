20 претендентів на голову Нацполіції не допущено до конкурсу, - комісія
Відбулося перше засідання комісії, на якому було затверджено регламент роботи і розглянуто пакети документів від претендентів, - повідомив член комісії Євген Захаров "Українським новинам".
"Ми перевірили документи і зняли з конкурсу 20 кандидатів, тому що їх документи не відповідають кваліфікаційним вимогам до посади глави Нацполіції", – зазначив Захаров.
Щодо 7 претендентів комісія запросила додаткові дані.
Двоє з них вже надали необхідні відомості і допущені до конкурсу, ще 5 – повинні надати документи до 10:00 23 січня.
Захаров не назвав імена 20 людей, яких не допустили конкурсу, але зазначив, що виконуючий обов'язки голови Нацполіції Вадим Троян після тривалого вивчення питання наявності у нього необхідного керівного стажу все-таки був допущений комісією до конкурсу.
Комісія планує почати тестування кандидатів 24 січня, а співбесіди з ними – 30 січня.
Як відомо, конкурсна комісія має намір визначити 3 претендентів на керівника Нацполіції до 15 лютого.
Заяви для участі в конкурсі на посаду керівника Нацполіції подали 64 людини.
Нагадаємо, Національна поліція України опублікувала список з 64 кандидатів, які подали документи для участі в конкурсі на посаду голови Нацполіції.
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