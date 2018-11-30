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21 українського моряка доставели до московського СІЗО, ще трьох - до тюремної лікарні

Напередодні їх вивезли з анексованого Криму
До московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".
21 українського моряка доставели до московського СІЗО, ще трьох - до тюремної лікарні Фото: Reuters

Про це повідомила кореспондент російського "Дождя" і член Громадської спостережної комісії (ГСК) Москви Когершин Сагієва.

Повідомляється, що вона вже відвідала заарештованих у "Лефортовому", там же їй розповіли про госпіталізацію трьох потерпілих.

Інші деталі не уточнюються.

Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

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30 11 2018 14:24
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