CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
21 українського моряка доставели до московського СІЗО, ще трьох - до тюремної лікарні
Напередодні їх вивезли з анексованого Криму
Фото: Reuters
Про це повідомила кореспондент російського "Дождя" і член Громадської спостережної комісії (ГСК) Москви Когершин Сагієва.
Повідомляється, що вона вже відвідала заарештованих у "Лефортовому", там же їй розповіли про госпіталізацію трьох потерпілих.
Інші деталі не уточнюються.
Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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30 11 2018 14:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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