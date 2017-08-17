21 українця депортують з Польщі

18 українців затримали в Сілезькому воєводстві, ще трьох українців затримали в місті Ополе

У Польщі протягом минулих вихідних, 12-13 серпня 2017 року, був затриманий 21 громадянин України, за порушення правил перебування в Польщі їх депортують з країни.

18 українців затримали в Сілезькому воєводстві, ще трьох українців затримали в місті Ополе.

"У 16 громадян України були дозволи на роботу в Польщі, але їхні цілі відрізнялися від заявлених при подачі заяв і отримання віз. Вони використовували і документи, щоб поїхати за кордон на роботу або як туристи. Тоді як ще 5 осіб мали прострочені шенгенські візи", - повідомляє прес-служба Прикордонної служби Польщі, інформує "Слово і Діло".

За вказаним фактом було порушено адміністративні провадження відносно 21 українця, а також ухвалено рішення про їх депортацію.

Нагадаємо, у Польщі судитимуть двох українців за підробку банківських карт, їм загрожує до 25 років в'язниці.

Двоє поляків та двоє українців сканували дані з карток, копіювали їх та знімали гроші з банківських рахунків. Агентство внутрішньої безпеки затримало трьох злочинців у липні 2016 року.