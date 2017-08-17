21 українця депортують з Польщі
18 українців затримали в Сілезькому воєводстві, ще трьох українців затримали в місті Ополе.
"У 16 громадян України були дозволи на роботу в Польщі, але їхні цілі відрізнялися від заявлених при подачі заяв і отримання віз. Вони використовували і документи, щоб поїхати за кордон на роботу або як туристи. Тоді як ще 5 осіб мали прострочені шенгенські візи", - повідомляє прес-служба Прикордонної служби Польщі, інформує "Слово і Діло".
За вказаним фактом було порушено адміністративні провадження відносно 21 українця, а також ухвалено рішення про їх депортацію.
Нагадаємо, у Польщі судитимуть двох українців за підробку банківських карт, їм загрожує до 25 років в'язниці.
Двоє поляків та двоє українців сканували дані з карток, копіювали їх та знімали гроші з банківських рахунків. Агентство внутрішньої безпеки затримало трьох злочинців у липні 2016 року.
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