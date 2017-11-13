23 держави погодили створення оборонного союзу всередині ЄС

Міністри закордонних справ та міністри оборони 23-х держав-членів Європейського Союзу в понеділок, 13 листопада, зобов'язалися поглибити співпрацю у сфері безпеки.

Представники 23-х з 28-ми членів ЄС підписали декларацію про наміри створити нове об'єднання, що матиме назву "Постійне структурне співробітництво з питань безпеки та оборони" (Permanent Structured Cooperation on security and defence, PESCO). По суті йдеться про європейський оборонний союз, повідомляє DW.

Після підписання декларації про наміри остаточне рішення щодо створення PESCO має бути ухвалене у грудні 2017 року.

Участь у новому об'єднанні є добровільною для членів ЄС.

Ірландія, Португалія та Мальта досі розмірковують, чи брати участь в PESCO. Дві країни – Великобританія та Данія – відмовилися від участі в новому об'єднанні.

Як зазначає dpa, рішення створити PESCO свідчить про те, що ЄС рухається в напрямку самостійності у питанні забезпечення власної оборони замість того, щоб розраховувати в цьому питанні винятково на НАТО.

У Брюсселі наголошують, що PESCO не стане конкурентом Північноатлантичного альянсу, до якого входять 22 члени ЄС.

Нагадаємо, в червні 2017 року на саміті ЄС був затверджений план розвитку PESCO. Глава Європейської Ради Дональд Туск тоді назвав це рішення "історичним кроком". Учасники саміту домовилися також про створення єдиного фонду, з якого фінансуватимуться розробки систем озброєнь та їхні спільні закупівлі.