23 людини загинули внаслідок пожежі на поромі в Індонезії, - ФОТО

Неподалік від Джакарти (Індонезія) загорівся пором, через що 23 людини загинули, передає агентство АР з посиланням на представника влади.

23 людини загинули і десятки отримали опіки через пожежу на поромі Zahro Express в Індонезії, пише Reuters.

На борту порома було близько 250 осіб.

Пором прямував з порту в Джакарті до одного з курортних островів архіпелагу Округу Тисячі Островів.

Представник місцевої служби Сеплі Мадрето повідомив телеканалу MetroTV, що більше 10 постраждалих були доставлені до лікарень. Він також зазначив, що вогонь охопив половину судна.

Загоряння, найімовірніше, сталося внаслідок короткого замикання в генераторі. За лічені хвилини судно було охоплене димом, а пасажири в паніці вибігли на палубу і намагалися надіти на себе рятувальні жилети.

Згорілий пором був відбуксований у найближчий порт.

Фото: EPA/UPG

Раніше iPress.ua повідомляв, що в Індонезії в провінції Папуа розбився військовий транспортний літак "Локхід C-130 Геркулес". Всі, хто перебувався на борту - десять військовослужбовців і троє членів екіпажу - загинули.

Також нещодавно на узбережжі Індонезії в провінції Ачех стався землетрус магнітудою 6,5 бала, в результаті якого загинули понад 50 осіб.