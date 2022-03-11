2,4 мільйона субсидій отримують українці: з них на тимчасово окупованих територіях близько 220 тисяч

Допомогу у вигляді житлових субсидій наразі отримують 2,4 млн українських домогосподарств. Щотижня по допомогу звертаються до 20 тисяч нових.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Так, за словами Музиченка, на сьогодні 2,4 млн домогосподарств отримують безповоротну адресну державну соціальну допомогу у вигляді житлових субсидій. З них близько 220 тисяч знаходиться на тимчасово-окупованих територіях або там, де органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не мають можливість виконувати свої функції.

Крім того, Музиченко повідомив, що додатково щотижня за житловими субсидіями звертається в середньому 15-20 тисяч домогосподарств. Він запевнив, що коштів, передбачених бюджетом на цей рік, достатньо, щоб задовольнити потребу в житлових субсидіях.

"Бюджетом цього року передбачено 37,9 млрд грн. На 2023 рік ми закладаємо приблизно аналогічні показники, що дає нам можливість забезпечити повноцінне і ритмічне фінансування житлових субсидій", – доповів Музиченко.

У Мінсоцполітики прогнозують, що середній розмір субсидій становитиме 1 700-1 800 грн на місяць.