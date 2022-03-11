CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДопомогу у вигляді житлових субсидій наразі отримують 2,4 млн українських домогосподарств. Щотижня по допомогу звертаються до 20 тисяч нових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
2,4 мільйона субсидій отримують українці: з них на тимчасово окупованих територіях близько 220 тисяч
Фото: unian.ua
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Так, за словами Музиченка, на сьогодні 2,4 млн домогосподарств отримують безповоротну адресну державну соціальну допомогу у вигляді житлових субсидій. З них близько 220 тисяч знаходиться на тимчасово-окупованих територіях або там, де органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не мають можливість виконувати свої функції.
Крім того, Музиченко повідомив, що додатково щотижня за житловими субсидіями звертається в середньому 15-20 тисяч домогосподарств. Він запевнив, що коштів, передбачених бюджетом на цей рік, достатньо, щоб задовольнити потребу в житлових субсидіях.
"Бюджетом цього року передбачено 37,9 млрд грн. На 2023 рік ми закладаємо приблизно аналогічні показники, що дає нам можливість забезпечити повноцінне і ритмічне фінансування житлових субсидій", – доповів Музиченко.
У Мінсоцполітики прогнозують, що середній розмір субсидій становитиме 1 700-1 800 грн на місяць.
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03 11 2022 15:02 МЕДІА
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