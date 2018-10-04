24 тисячі українців отримали громадянство країн ЄС у 2016 році
Загалом 2016 року близько 995 тисяч осіб отримали громадянство однієї з країн ЄС, 2015 року цей показник становив 841 тисячу осіб, а 2014-го - 889 тисяч осіб.
Із загального числа осіб, які одержали громадянство однієї з країн ЄС, 12% були колишніми громадянами іншої держави-члена Євросоюзу. Більшість паспортів ЄС отримали громадяни з країн поза блоком, або особи без громадянства, - свідчать дані Євростату.
Найбільше паспортів однієї з країн ЄС 2016 року отримали громадяни Марокко (101 300 осіб, з яких 89% отримали громадянство Іспанії, Італії або Франції), громадяни Албанії (67 500 осіб, 97% отримали громадянство Італії або Греції), Індії (41 700 осіб, майже 60% отримали британське громадянство), Пакистану (32 900 осіб, більше половини отримали британське громадянство), Туреччини (32 800 осіб, майже половина отримала німецьке громадянство), Румунії (29 700 осіб, 44% отримали італійське громадянство).
Паспорти країн ЄС отримали 24 тисячі українців, 60% з них отримали громадянство Німеччини, Румунії, Португалії чи Італії. У 2015 році громадянство країн ЄС отримали 19 тисяч українців.
Марокканці, албанці, індуси, пакистанці, турки, румуни, і українці становлять близько третини (33%) від загального числа осіб, які отримали громадянство держави-члени ЄС 2016 року.
Румуни (29 700 осіб) і поляки (19 800 осіб) стали двома найбільшими групами громадян країни ЄС, які стали громадянами іншої держави-члена союзу.
Нагадаємо, що протягом 2017 року до Ізраїлю емігрували трохи більш ніж 7 тисяч громадян України.
Протягом останніх п'яти років у Німеччині зареєстрували 7134 репатріантів - переселенців з країн колишнього СРСР, українці серед них посідають третє місце за чисельністю.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности