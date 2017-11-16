24-річна секретарка Сумського адмінсуду продає маєток за $125 тис

Згідно з декларацією Яни Сусіденко за 2016 рік, її заробітна плата становила 17,5 тис грн

Будинок площею 200 м. кв. продається у Сумах за $125 тис.

Відповідно до даних Єдиного судового реєстру за цією адресою у червні 2012 року 12 соток купила 19-річна Яна Сусіденко, секретарка Сумського окружного адмінсуду. На цій ділянці вона побудувала три будинки площею 221, 195 та 194 квадратних метри. Про це "Нашим грошам" стало відомо з оголошення в мережі інтернет.

Два будинки з трьох потрапили до декларації Сусіденко, а третій із землею під ним Сусіденко наприкінці 2014 року подарувала 86-річному Прокопію Малюку.

У декларації секретарка суду також вказала, що їздить на Audi Q7 2007 року випуску. Цю машину у липні 2016 року їй дала дала в користування 80-річна пенсіонерка Валентина Майковська. Ця ж пенсіонерка реєструвалася до 2012 року власницею землі в маєтку по вул. Багряного в Сумах, де нині живе очільник господарського суду Сумської області Олександр Коваленко.

Останнього нещодавно затримали правоохоронці за підозрою у вимаганні $26 тис хабаря. За адресою маєтку Олександра Коваленка також реєструвався батько Яни Сусіденко – Сергій.

Згідно з декларацією Яни Сусіденко за 2016 рік, її заробітна плата становила 17,5 тис грн. Жодних грошових активів, корпоративних прав, цінних паперів, бізнесу жінка не декларувала.

Нагдаємо, що секретарка судового засідання канцелярії Ленінського районного суду міста Полтава Софія Кочарян придбала новий кросовер Mercedes за 950 тисяч гривень.