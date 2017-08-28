2,5 мільйона українців - власники бізнесів на 1,5 мільйона компаній
"Дані про власників компаній відтепер доступні в Opendatabot. Раніше такий пошук був можливий тільки на сайті ЄДР за 54 гривні. В нас ця функція - безкоштовна", - розповідає засновник платформи для роботи з відкритими даними Opendatabot Олексій Іванкін.
"Дані про власників компанії допомагають знизити ризики при роботі з контрагентами. За допомогою цієї інформації можна знайти, якими ще компаніями володіла ця людина, і, відповідно, зробити висновки щодо репутації її компаній", - розповідає юрист Микита Підгайний.
Нагадаємо, що Україна відкрила дані про бенефіціарів компаній та стала першою країною у світі, яка приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників - ініціативи Transparency International щодо сприяння прозорості й запобігання корупції.
До слова, за шість років Україна досягла найбільшого прогресу в рейтингу за легкістю ведення бізнесу Doing Business серед всіх країн пострадянського простору.
Водночас, бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив, що кількість скарг на СБУ збільшилася на 60% у другому кварталі 2017.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа