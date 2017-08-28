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2,5 мільйона українців - власники бізнесів на 1,5 мільйона компаній

Серед найбільших власників - Ринат Ахметов (303 компанії), Петро Порошенко (76), Дмитро Фірташ (72) та Ігор Коломойський (45)
В Україні налічується 2662353 власників бізнесів на 1,5 мільйона компаній.
2,5 мільйона українців - власники бізнесів на 1,5 мільйона компаній Фото: mint.net.ua

"Дані про власників компаній відтепер доступні в Opendatabot. Раніше такий пошук був можливий тільки на сайті ЄДР за 54 гривні. В нас ця функція - безкоштовна", - розповідає засновник платформи для роботи з відкритими даними Opendatabot Олексій Іванкін.

"Дані про власників компанії допомагають знизити ризики при роботі з контрагентами. За допомогою цієї інформації можна знайти, якими ще компаніями володіла ця людина, і, відповідно, зробити висновки щодо репутації її компаній", - розповідає юрист Микита Підгайний.

Нагадаємо, що Україна відкрила дані про бенефіціарів компаній та стала першою країною у світі, яка приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників - ініціативи Transparency International щодо сприяння прозорості й запобігання корупції.

До слова, за шість років Україна досягла найбільшого прогресу в рейтингу за легкістю ведення бізнесу Doing Business серед всіх країн пострадянського простору.

Водночас, бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив, що кількість скарг на СБУ збільшилася на 60% у другому кварталі 2017.

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28 08 2017 12:31
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