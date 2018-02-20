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26 лютого стане Днем опору Криму російській окупації, - Мінінформполітики

У Мінінформполітики повідомили, що відповідний документ знаходиться в Адміністрації президента України
В Україні проводиться робота з офіційним визнанням 26 лютого Днем опору Криму російській окупації, відповідний документ знаходиться в Адміністрації президента України.
26 лютого стане Днем опору Криму російській окупації, - Мінінформполітики Фото: скріншот

"Ми вважаємо, що цей день повинен бути офіційно Днем опору Криму російської окупації, відповідний документ у 2017 році від Кабміну пішов в Адміністрацію президента. Зараз розглядається питання підписання цього указу",заявила під час прес-конференції перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар, інфрмує "Крим. Реалії".

За словами Джеппар, це допоможе розвінчати російські міфи про події 2014 року, коли Росія анексувала український півострів.

"Зараз російська пропаганда намагається довести, що був так званий референдум, опору немає, і люди, які проживають у Криму, – проросійські, і намагаються переконати в цьому весь світ. Але це не правда, це спотворення реальності, в якій живуть люди, які чинять опір, і в кампанії цього року, присвяченій четвертій річниці, є теза про опір", – підкреслила Джеппар.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна приєднання Криму до РФ не визнає, як і більшість країн Заходу, які ввели щодо Росії низку політичних і економічних санкцій.

58% переконані, що в березні 2014-го Україна повинна була розпочати бойові дії, щоб повернути вкрадену автономну республіку.
 

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20 02 2018 14:20
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