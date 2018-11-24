272 нардепи пропустили половину голосувань у листопаді

Під час усіх голосувань були відсутні:

"Понад 50% голосувань пропустили – 272 нардепи. Понад 90% голосувань пропустили – 58 нардепів. У найбільшій кількості голосувань не брали участь народні обранці від фракцій "Радикальна партія Ляшка" (84%) і фракція "Батьківщина" (84%), в найменшій – депутати від "Народного фронту" (47%)", – зазначає "Чесно".

Згідно з інформацією з офіційного сайту Верховної Ради, 13 депутатів жодного разу не проголосували, 6 із них, за даними письмової реєстрації, із невідомих причин, ще 6 – перебувають під слідством, втекли з країни або написали заяву про складання повноважень.

1. Роман Зварич ("Блок Петра Порошенка"), який став нардепом лише 17 квітня 2018 року, за даними письмової реєстрації він пропустив за невідомих причин 12 засідань із 12. За свою каденцію взяв участь у 6,56% голосувань.

2. Віталій Чепинога ("Блок Петра Порошенка"), пропустив за даними письмової реєстрації 7 з 12 засідань з невідомих причин. Утім його картка взагалі не голосувала.

3. Вадим Рабінович ("Опозиційний блок"), лідер партії "За життя", пропустив за даними письмової реєстрації 10 засідань з 12 з невідомих причин. За всю каденцію взяв участь у 1,25% голосувань.

4. Євген Бакулін ("Позафракційні"), затримання та арешт якого 15 березня дозволила Верховна Рада. За словами Генерального прокурора, депутат давно не відвідував Україну.

5. Сергій Клюєв ("Позафракційні"), якого Інтерпол оголошував у міжнародний розшук.

6. Вячеслав Константіновський ("Позафракційні"), який у липні 2017 написав заяву про складання депутатського мандату. У листопаді 2017 Верховна Рада не змогла назбирати достатньої кількості голосів за задоволення цієї заяви.

7. Вадим Кривохатько ("Позафракційні"), за даними письмової реєстрації пропустив усі 12 засідань з невідомих причин. За всю каденцію нардеп взяв участь у 18,5% голосувань.

8. Євгеній Мураєв ("Позафракційні"), який за всю каденцію Верховної Ради взяв участь лише у 2,48% голосувань і був зайнятий переважно просуванням партійного проекту "За життя".У вересні 2018 року він оголосив, що залишає партію.

9. Олександр Онищенко ("Позафракційні"), який перебуває в Лондоні через кримінальне переслідування щодо розкрадання майна "Укргазвидобування".

10. Надія Савченко ("Позафракційні"), арешт якої за підозрою Генпрокуратури дозволила Верховна Рада і яка перебуває у слідчому ізоляторі.

11. Дмитро Ярош ("Позафракційні"), який за всю каденцію Верховної Ради взяв участь лише у 1,95% голосувань.

12. Андрій Журжій ("Самопоміч"), який написав у липні 2018 року заяву про те, що складає повноваження. У Верховну Раду 5 вересня надійшов проект постанови про дострокове припинення повноважень. Утім, 4 жовтня 2018 року нардепи провалили голосування.

13. Лев Підлісецький ("Самопоміч"), який повідомляв "Чесно" у вересні-жовтні, що не ходить у ВРУ за станом здоров'я. У коментарі нардеп говорив, що є проблема з оформленням тривалої медичної довідки про хворобу. Підлісецький надіслав місяць тому медичну довідку, що за станом здоров'я він не може відвідувати Верховну Раду.

Як зазначає "Чесно", народні депутати не завжди беруть участь у голосуванні попри присутність: у листопаді присутність склала 77,8%, а голосування – 40,3%. Зокрема, тому до списку не потрапив нардеп Аркадій Корнацький від "БПП", який також голосував "0" разів, але його картка була вставлена у слот і не голосувала під час 14 голосувань.



Фото: chesno.org



Фото: chesno.org