27 осіб постраждали в аварії з екскурсійним трактором у Німеччині

У причепі, який перекинувся, було багато дітей

У Німеччині перекинувся екскурсійний трактор з причепом, у якому перебували люди.

Подія трапилася поблизу міста Лідербах-ам-Таунус федеральної землі Гессен. Екскурсійний трактор перевозив туристів по кукурудзяному полю, але під час крутого повороту водій не зміг упоратися з керуванням, і причіп перекинувся, повідомляє Hessenschau.

В аварії постраждали 27 осіб, майже половина з них - діти. Шестеро постраждалих госпіталізовані з важкими травмами.

Як заявив організатор екскурсії, ця поїздка на тракторі по "кукурудзяному лабіринті" має схожість з американськими гірками. Тільки минулого року цей атракціон відвідало 20 тис. осіб.

Нагадаємо, маршрутка з туристами зіткнулася з вантажівкою на трасі Харків-Сімферополь у Запорізькій області. В результаті аварії загинули шестеро дітей і один дорослий.