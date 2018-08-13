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27 осіб постраждали в аварії з екскурсійним трактором у Німеччині

У причепі, який перекинувся, було багато дітей
У Німеччині перекинувся екскурсійний трактор з причепом, у якому перебували люди.
27 осіб постраждали в аварії з екскурсійним трактором у Німеччині Фото: Wiesbaden 112

Подія трапилася поблизу міста Лідербах-ам-Таунус федеральної землі Гессен. Екскурсійний трактор перевозив туристів по кукурудзяному полю, але під час крутого повороту водій не зміг упоратися з керуванням, і причіп перекинувся,  повідомляє Hessenschau.

В аварії постраждали 27 осіб, майже половина з них - діти. Шестеро постраждалих госпіталізовані з важкими травмами.

Як заявив організатор екскурсії, ця поїздка на тракторі по "кукурудзяному лабіринті" має схожість з американськими гірками. Тільки минулого року цей атракціон відвідало 20 тис. осіб.

Нагадаємо, маршрутка з туристами зіткнулася з вантажівкою на трасі Харків-Сімферополь у Запорізькій області. В результаті аварії загинули шестеро дітей і один дорослий. 

 
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13 08 2018 09:53
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